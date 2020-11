Barletta, paziente Covid elitrasportata a Lecce

Barletta, 11/11/2020 – (norbaonline) Trasporto d’urgenza di una donna di 77 anni, positiva alla Covid, questa mattina con un elicottero di Alidaunia dall’ospedale “Dimccoli” di Barletta al “Vito Fazzi” di Lecce. L’anziana signora era stata intubata all’ospedale “Bonomo” di Andria e poi trasportata a Barletta. Da qui, per mancanza di posti letto in terapia intensiva nelle strutture della provincia, la decisione di trasferirla d’urgenza evitando il trasporto in ambulanza. Attualmente sono occupati 12 posti letto nel Covid hospital di Bisceglie, 2 sono in isolamento a Barletta e 8 ad Andria. (norbaonline)