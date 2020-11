Covid, caos scuola in Puglia: Lopalco “Abbiamo rallentato i contagi”

Bari, 11/11/2020 – (gazzetta mezzogiorno) «Noi sin dall’inizio siamo stati contrari a questa idea di dividere le regioni con un sistema così complicato, tanto valeva fare una misura unica per tutta l’Italia e non perdere tempo a impazzire su indicatori e a fare discussioni. Perché poi, alla fine, questi colori sembrano una pagella mentre indicano un rischio». Lo ha detto l’epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo a RadioBari e commentando la scelta del governo di dividere l’Italia in aree di rischio, giallo, arancione e rosso.

«Proprio ieri abbiamo fatto un’analisi molto dettagliata sui casi per fascia di età e, non vorrei dirlo, ma già dopo una settimana dalla sospensione della didattica in presenza abbiamo visto una lieve flessione dei casi nella fascia di età scolare. Ancora oggi noi pensiamo che quella misura» di sospensione delle lezioni in presenza «sia la più efficace per rallentare immediatamente i contagi, per evitare i contagi intrafamiliare». (gazzetta mezzogiorno)