Foggia : 44enne di Monte ricoverato dopo 58 ore di Pronto Soccorso

Foggia, 11/11/2020 – (norbaonline) Ricoverato in Malattie Infettive dopo 58 ore trascorse in Pronto Soccorso: è successo a un 44enne trasportato agli Ospedali Riuniti dopo l’aggravamento di una polmonite causata dal Covid-19. Un letto ottenuto solo in serata alla 21. Un vicenda emblematica delle criticità sanitarie legate al Coronavirus. “Colpa dell’iper afflusso di malati Covid”, sottolinea il direttore generale Dattoli. “Il nostro Pronto Soccorso è un luogo sicuro, ci sono 16 posti”, aggiunge. “Il paziente non è stato abbandonato. I posti di terapia intensiva saranno 38 a regime entro il 30 novembre. Speriamo di arrivare a 32 per la settimana prossima”.(norbaonline)