Covid, Miglio furioso “Ragazzo senza mascherina ora ha la nonna intubata”

Lui è stato di parola, si è comportato bene (la mia fonte i suoi genitori amici miei) ma tanti suoi coetanei no. Tanti ragazzi non hanno capito la gravità del momento.

Orbene, prima che vi produciate in irritate esortazioni a maggiori controlli, prima dei vostri oggi inutili atti di accusa contro questo, quello e quell’altro, ora sono io a fare a voi un’esortazione: fate i controlli sui vostri figli, fate i genitori. … anche a muso duro, negando la passeggiata serale su Via Tiberio Solis o in piazza Carmine.

Stamattina una persona che conosco mi ha messaggiato: la mamma anziana sta molto male in ospedale. È vero in questo momento il sistema sanitario è in grande affanno e, quando sarà tutto finito, si accerteranno eventuali responsabilità (ora no).

Il mio conoscente stamattina ha inveito contro mezzo mondo: medici, infermieri, Emiliano, Piazzolla, Lopalco, Miglio e qualunque nome gli venisse in mente in quel momento.

Mi sono trattenuto a rispondergli solo per humana pietas ma avrei dovuto dirgli che sabato sera suo figlio, adolescente e che conosco, era in giro con un’altra decina di amici. Non avevano la mascherina, lui era abbracciato ad una ragazzina ed erano tutti contenti e festosi e si davano tre baci (non due) sulla guancia quando si salutavano.

Con ogni probabilità poi il giorno successivo (la domenica) il ragazzo sarà andato a pranzo dalla nonna che se lo sarà spupazzato ben bene.

Ed ecco il risultato: nonna in ospedale intubata, ragazzino innamorato della sua fidanzatina che continua gaudente a pascolare senza mascherina per strada abbracciato alla sua girl, e papà incapace di fare il genitore che alle 7 del mattino intasa il cellulare del suo Sindaco insultando Tutti, nessuno escluso.