Dad, Clemente: “Unità fra i livelli istituzionali nel contrasto al virus”

Bari, 11 novembre 2020. “In merito alla questione della didattica a distanza nelle scuole auspico misure assunte nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e del ruolo dei dirigenti, del personale docente e non docente della scuola ma che abbiamo come scopo fondamentale il massimo contrasto alla diffusione del virus, nel rispetto delle necessità di programmazione e organizzazione della vita familiare in base agli impegni quotidiani e lavorativi e tenendo presente dati epidemiologici estremamente allarmanti”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale Sergio Clemente, Gruppo Popolari con Emiliano.

“Forte è la preoccupazione per la grave evoluzione della situazione Covid in Puglia, nonostante il grande impegno e le azioni di contrasto messe tempestivamente in campo dal presidente Emiliano e dall’assessore alla Sanità Lopalco. Quest’ultimo, noto epidemiologo, ha già mostrato elevate capacità organizzative guidando con successo la task force regionale per l’emergenza Covid nel corso della prima ondata. Il gruppo regionale dei Popolari con Emiliano, invita all’unità e alla coesione tra i vari livelli istituzionali nazionali e locali, affinché la lotta e il contrasto al virus abbiano efficacia”.