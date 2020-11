Foggia, che peccato: 2-2 con la Turris (foto video)

Foggia, 11 novembre 2020. Buona prova del Foggia di Marchionni contro la Turris allo Zaccheria, ma non necessaria per i 3 punti. Due a due il risultato finale: nel primo tempo, al 18′ Turris in vantaggio con Longo. Dunque la rete di Curcio al volo, per il pari rossonero. Nella ripresa, al 53′ Turris nuovamente in vantaggio con Pandolfi. Infine, il pari dei padroni di casa con Curcio, questa volta dal dischetto.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI