Foggia. Didattica elementari, genitori segnalano problemi ai consiglieri comunali

Foggia, 11 novembre 2020. Incontro congiunto della seconda e quarta commissione comunale (bilancio e politiche sociali) per discutere di scuola, didattica in presenza e a distanza, famiglie economicamente fragili. Molte le segnalazioni dei genitori arrivate ai consiglieri comunali dentro un quadro in cui la ripresa in presenza, e a distanza, delle lezioni sta creando più di un problema alle famiglie e all’organizzazione della scuola. I consiglieri Lia Azzarone (Pd) e Dario Iacovangelo (Lega) hanno chiesto un’audizione all’assessore all’istruzione Claudia Lioia riguardo agli interventi di supporto alle scuole in questo momento.

Il consigliere Iacovangelo ha comunicato le segnalazioni di alcuni genitori della scuola elementare Leopardi: “Si sta facendo una didattica integrata a distanza ma purtroppo la scuola non può garantire il mantenimento della stessa classe e degli stessi insegnanti”. L’assessore Lioia ha risposto che la questione riguarda “l’autonomia scolastica, i dirigenti stanno autorizzando, nell’ambito del consiglio di istituto, regolamenti per questo tipo di didattica, con la Dad svolta dal personale “cosiddetto Covid”, cioè quello che le scuole stanno utilizzando per l’emergenza. Anch’io ne sono rimasta stupita, se scelgo un modulo non mi fa piacere che in seguito ci siano insegnanti diversi. Possiamo poco interagire, hanno difficoltà di gestione, mi segnalano un problema di privacy. Nella chat dei dirigenti leggo che hanno problemi nel monitorare le richieste perché i genitori cambiano continuamente idea sul tipo di didattica richiesta. Abbiamo le classi spaccate in due, e in molti hanno scelto la scuola in presenza. I genitori hanno l’obbligo di seguire le linee dei genitori ma, nell’ambito dell’autonomia scolastica, la gestiscono con i mezzi e con il personale a disposizione. Sono in contatto costante con tutti i dirigenti, stanno cercando di assicurare il meglio a ciascuna richiesta, i genitori devono avere un attimo di pazienza”. Iacovangelo resta sul punto: “Ma il dirigente dica se i bimbi devono andare in Did attraverso le interclassi miste, i genitori vorrebbero saperlo prima”. Nuova replica di Lioia: “Ma se non sanno quanti ne sono prima, è una questione di gestione interna”.

L’altra domanda rivolta da Iacovangelo riguardava il fatto che “troppo bimbi non hanno i mezzi per connettersi e cosa si sta facendo a riguardo”. Con Iacovangelo, a chiedere chiarimenti e a sollecitare le riunione, la consigliera comunale del Pd Lia Azzarone: “Capisco il momento delicato sia delle scuole che dei genitori, vivo la difficoltà da mamma. Non capisco il passaggio sulla privacy perché potrebbe emergere tale problema anche a distanza, ma sta anche a noi mantenere la riservatezza dei bambini. Anche a me sono arrivate segnalazioni e io invito a comprendere”. Una discreta polemica sull’ordinanza di Emiliano “che ha affidato tutta la decisione ai genitori”, dice Lioia, “l’ordinanza c’è e va fa rispettata”, risponde Azzarone. Che aggiunge: “Abbiamo voluto l’incontro per capire come l’amministrazione intenda affrontare questo momento, con quante risorse e con quali criteri. Per esempio, come si va incontro a una famiglia con 3-4 bambini che non hanno un proprio tablet?”.

La risposta, in parte già contenuta nell’articolo di ieri di Stato Quotidiano, è stata ampliata – ha detto Lioia- con altri chiarimenti )Foggia. Torna a suonare la campanella per elementari e medie, alcuni scelgono la Dad) “Ho chiesto alle scuole 20 giorni fa, in via informale, prima che si andasse in Did, di fare una ricognizione delle 700 schede ancora in possesso delle famiglie e di quanto vanno implementate”. Azzarone: “Quindi avete regalato schede dati?”. La replica di Lioia: “Il governo centrale, attraverso i Pon, ha distribuito 419 milioni di euro per connettività e supporto alle famiglie, quindi non c’è più un problema reale di acquisto computer, le scuole mi hanno detto che hanno i fondi. Noi questo tipo di iniziativa la stiamo facendo senza fondi, quelli arrivati a luglio erano destinati a rendere gli edifici scolastici adatti alla sicurezza anti-Covid. Abbiamo ridisegnato le piante degli istituti, creato altre aule, altri ingressi per evitare assembramenti, non erano destinati al potenziamento della rete”.

Giuseppe Fatigato, capogruppo del M5s: “La scuola ha il problema della connessione, il Comune sta pensando di potenziarla? “Non spetta all’amministrazione- precisa Lioia- per la fibra c’è una gara di affidamento in corso, senza intralci dovremmo averla a disposizione a gennaio. Le scuole si sono dotate in via autonoma di tutta la connessione dall’interno verso l’esterno perché hanno avuto fondi importanti per potenziare la rete internet”. Ma in alcune strutture permane un problema di linea: “La San Giovanni Bosco ha fatto presente questo problema ma la dirigente scolastica ha provveduto chiamando i tecnici per i router, alla Murialdo e alla Bovio tali difficoltà non sono state evidenziate”.

Lioia ha illustrato la situazione economica del suo settore: “Come servizio scolastico stiamo restituendo le rette delle scuole comunali per i 4 mesi di sospensione attività e quello che avevano pagato per il servizio mensa. Aggiungo che il costo mensa sta lievitando con il nuovo appalto perché avremo il mono-porzionato e non più con lo scodellamento, ma noi nelle scuole dell’infanzia comunale facciamo pagare 15 euro al mese, che è cifra irrisoria anche rispetto ad altri paesi vicino Foggia. Per 700 schede abbiamo speso 18mila euro, se la Dad continua fino a maggio fate voi i conti”.

Il consigliere del Pd Francesco de Vito ha chiesto se, dopo l’approvazione in consiglio comunale della delibera per il diritto allo studio, “nella predisposizione della delibera si possono inserire alcuni interventi specifici per l’anno 2020”. “E’ tutto già predisposto dal Ministero, quindi non è possibile, in ogni caso, come da comunicazioni con il presidente del consiglio Iaccarrino, del tema si discuterà in consiglio comunale la prossima settimana”.

A cura di Paola Lucino, 11 novembre 2020