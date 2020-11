Foggia. L’appello della Spinelli: “Donare plasma ricco di anticorpi contro il Covid”

Foggia, 11 novembre 2020. “C’è finalmente la possibilità di dimostrare che insieme ce la faremo. C’è la possibilità di non fare del personalismo e dell’egoismo, le uniche impronte del nostro ego. C’è la possibilità di aiutare concretamente chi è affetto da SARS-Cov2 con un piccolo gesto, che nella sua semplicità nasconde tutta la grandezza d’animo di cui è capace l’uomo. C’è la possibilità di donare il proprio plasma ricco di anticorpi contro il Covid. Non fatevelo ripetere 2 volte. Di seguito cosa e come fare”. Lo scrive sui social la dottoressa Laura Spinelli.

“Per tutti coloro che si sono ammalati di COVID19, manifestando sintomi, e sono guariti c’è la possibilità di effettuare la donazione del proprio plasma a Foggia, dove è attualmente attivo un protocollo sperimentale approvato dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dall’Istituto Superiore di Sanità. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la responsabile del protocollo Prof.ssa Luigia Trabace, Università di Foggia, al seguente indirizzo e-mail: luigia.trabace@unifg.it o ai seguenti numeri telefonici: 0881588056/0881588052.”