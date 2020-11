Giunta di Serracapriola con 4 uomini e 1 donna, diffida della Consigliera di Parità

Serracapriola, Diffida al riequilibrio di genere nella composizione della giunta comunale a Serracapriola. E’ l’oggetto della nota che la Consigliera regionale di Parità Regione Puglia Stella Sanseverino ha inviato al sindaco di Serracapriola Giuseppe D’Onofrio. A segnalare “il mancato rispetto” dell’art. 1 comma 137, della Legge n. 56/2014 (Legge Delrio) è una precedente nota – inviata al sindaco e al segretario comunale del Comune dell’alto Tavoliere, alla consigliera di parità della Puglia e al prefetto di Foggia- da Marco Camporeale, già primo cittadino di Serracapriola e rieletto alle scorse elezioni di settembre fra i banchi della minoranza.

Come si è mosso il sindaco D’Onofrio nella formazione della giunta lo spiega Camporeale: “In data 23/09/2020 con Decreto n. 249 nominava gli assessori senza attribuirgli le deleghe assessorili e in data 29/09/2020 procedeva, con Decreto n. 251 – Prot. 6745, alla nomina della giunta comunale assegnando le deleghe assessorili e di vicesindaco in favore di tre uomini (Michele Leombruno, Giuseppe Palma e Mario Di Girolamo ) e una donna (Maria Teresa D’orio). Contando anche il sindaco sono 4 uomini.

Camporeale ricorda inoltre il comma della legge Delrio: “Dispone che nella giunta dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, ‘nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore del 40 per cento con arrotondamento aritmetico’. Peraltro, il ministero dell’Interno, con circolare del 24 aprile 2014 del dipartimento affari interni e territoriali, ha chiarito che occorre lo svolgimento, da parte del sindaco, di una preventiva e necessaria attività istruttoria, preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile, occorre una adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità”.

Stella Sanseverino “invita il sindaco a procedere, entro 15 giorni, all’annullamento dei decreti sindacali e alla deliberazione del consiglio comunale avente, con nota a oggetto, la nomina della giunta, al fine di ripristinare le dovute condizioni di garanzia, ovvero a fornire negli stessi termini adeguata motivazione del mancato rispetto del principio di parità di genere”.