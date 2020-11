Manfredonia, 11/11/2020 – Nella terza puntata de “Il Collegio” andata in onda ieri sera su Rai 2 la concorrente di Manfredonia Giulia Scarano, interrogata, si arrampica sugli specchi, non ricordando quasi nulla della poesia da imparare a memoria. Per lei un sonoro 4, e la ragazza se la prende con i compagni incapaci di suggerire.

VIDEO TUTTA COLPA DEI SUGGERITORI