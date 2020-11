La manfredoniana Lotito torna nella nuova serie Sky Romulus

Manfredonia, 11/11/2020 – (tg24.sky) L’attrice pugliese Ivana Lotito (nata a Manfredonia il 19 luglio del 1983) torna su Sky Atlantic: dopo aver indossato i panni di Azzurra Savastano in Gomorra (che tornerà un’ultima volta con la quinta stagione), ora veste quelli, decisamente più antichi, di Gala in Romulus, la serie tv di Matteo Rovere. In Romulus Ivana Lotito è Gala, l’ambiziosa moglie di Amulius (Sergio Romano) e la madre di Ilia (Marianna Fontana). Dopo aver frequentato il Centro Sperimentale a Roma, Ivana Lotito comincia a prendere parte a svariate produzioni teatrali, cinematografiche e televisive. Il debutto in tv avviene nel 2008 con la miniserie Il coraggio di Angela, mentre al cinema nel 2009 è nel cast del film campione d’incassi Cado dalle nubi, al fianco di Checco Zalone. In Gomorra – La serie Ivana Lotito è Azzura Savastano, la scaltra moglie di Genny Savastano, il personaggio di Salvatore Esposito. (tg24.sky)