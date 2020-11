Riccardi a Michele La Torre “L’omertà ai tempi del COVID_19 a Manfredonia”

Manfredonia, 11 novembre 2020. “Avrei preferito dedicarmi ad altro (cosa che faccio spesso ultimamente), ma vista l’omertà dilagante, sento il dovere morale di esprimere il mio punto di vista su quello che sta accadendo in tema di Covid a Manfredonia, anche alla luce delle esilaranti dichiarazioni del patron della Coop. Santa Chiara, Michele La Torre, che gestisce la casa di Riposo Stella Maris di Siponto. Ricordo bene quando l’ex consigliere comunale, nei suoi interventi in aula consiliare, sgomitava per accaparrarsi a favore delle telecamere il suo quarto d’ora di celebrità. Si permetteva il lusso, da perfetto impreparato, di dare lezioni di moralità a tutti, mentre inondava la controparte con insulti e volgari bugie“. Lo scrive in un post Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia.

“Oggi il destino gli ha presentato il conto e, per la legge del contrappasso, mentre con la sua solita arroganza sciorinava valanghe di menzogne per tutelare i propri interessi, ad un certo punto ha iniziato ad incartarsi nelle sue stesse bugie. I suoi ospiti e i suoi operatori, (…), con il Covid salgono e scendono, in un tentativo maldestro di nascondere la realtà, quando invece la verità è sempre e soltanto l’unico strumento per difendersi, ed in questa emergenza è anche l’arma per difendere tutti noi dalla pandemia”. Fonte Stato Quotidiano, 07 novembre 2020 , dichiara “Innanzitutto, a oggi non mi risultano decessi …. Per la Stella Maris di Siponto, si fa riferimento a una ospite (una ottantina quelli in totale nella struttura, ndr) …. “ Il Sipontino, 9 novembre 2020, dichiara: “I dati aggiornati parlano di 9 operatori positivi su 40 (e non 12) e 22 ospiti su 78 ….”. “E il numero dei deceduti della struttura in questo periodo? Nessuno ne parla ? Nemmeno le famiglie? 𝗔𝗹 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝟰 𝗱𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶, 𝘁𝗿𝗮 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗻𝗶 𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗴𝗶𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝟳 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶. C’è qualcuno che può smentire, che ci può dire la verità, visto che il patron è spudoratamente bugiardo? E l’ASL quando pensa di fare una comunicazione seria su questi temi?”

“A dir poco sconcertante è il tentativo di Michele La Torre di scaricare sulla Regione le proprie responsabilità; quella stessa Regione che con i nostri soldi gli paga le rette qui in Puglia; quella stessa Regione in cui ci si fa la guerra per accaparrarsi i posti letto e fare soldi; quella stessa Regione che si dovrebbe occupare di vigilare e controllare, tutelare e difendere, invece di consentire gestioni discutibili. Nessun attacco alla Coop. Santa Chiara né ai suoi lavoratori, molti li conosco come seri professionisti, nei cui panni mi metto e comprendo, si tratta di conservare il proprio posto di lavoro, ma ad un’idea assolutamente deprecabile della gestione delle fragilità come profitto, specialmente durante il dramma del Covid, acuito all’infinito ed angosciante numero degli infetti e dal dolore delle famiglie. 𝘾𝙞 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙩𝙧𝙤𝙥𝙥𝙚 𝙘𝙤𝙨𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙫𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙘𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙣𝙤𝙣 𝙚̀ 𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙖𝙧𝙖̀ 𝙡’𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙞 𝙩𝙚𝙣𝙩𝙖 𝙙𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙚, 𝙙𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙚, 𝙙𝙞 𝙢𝙖𝙨𝙘𝙝𝙚𝙧𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙚 𝙣𝙚𝙛𝙖𝙣𝙙𝙚𝙯𝙯𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙. Gli organi preposti sono chiamati a fare il proprio dovere. Sono pagati per questo e sento troppe cose strane in giro: altri focolai, altri morti, altro dolore… da fermare, prima che sia troppo tardi”, conclude Riccardi nel post.