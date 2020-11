“Tim cablerà con la fibra tutta la Puglia, risolti i problemi anche per le scuole”

“Ieri ho avuto un cordiale colloquio telefonico con l’amministratore delegato di TIM Luigi Gubitosi mi ha garantito che entro la fine dell’anno la Puglia sarà la prima regione italiana totalmente connessa in fibra in tutte le case. Significa che nel giro di poche settimane tutte le scuole pugliesi potranno connettersi in Didattica a Distanza con le abitazioni degli studenti potendo ottemperare alla mia ordinanza n. 413”.

Lo scrive sui social il governatore Michele Emiliano che riporta un’Ansa dell’11 novembre: “La Puglia sarà la prima regione con il digital divide azzerrato” entro fine anno. Lo ha annunciato l’ad di Tim Luigi Gubitosi, ribadendo l’impegno per portare la fibra in tutte le case e chiudere il digital divide nel 2021. “Stiamo lavorando alla seconda e piano piano raggiungeremo tutte le regioni” ha aggiunto.