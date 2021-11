Cerignola, 4 mesi in cella per uno scambio di persona: scagionato da perizia

Cerignola (Foggia), 11/11/2021 – (cronacaqui) Centoventuno giorni in carcere per Luciano, un altro mese ai domiciliari nella sua casa a Falchera per la moglie Anna. «E tutto per un maledetto scambio di persona». Luciano Di Marco, 39 anni tra qualche giorno, ha passato gli ultimi due anni e mezzo della sua vita a spiegare che non è un delinquente. Incubo iniziato nel luglio del 2019, quando gli agenti della mobile si sono presentati a casa della coppia per eseguire un’ordinanza del tribunale di Foggia.

Accusati di un colpo commesso l’8 marzo del 2019 alla gioielleria Sciscio di via Aldo Moro a Cerignola, rapina in realtà mai compiuta perché lui lì non ci ha mai messo piede in vita sua.

Dalle telecamere di videosorveglianza si vede entrare una coppia, poi un terzo individuo. «C’è una somiglianza ma null’altro» attacca Luciano. A scagionarlo è una perizia dei tratti somatici e antropometrici. «Ma prima di arrivare a questo verdetto – rivela -, io e mia moglie ne abbiamo viste di cotte e di crude. Sono stato buttato in cella con un individuo a cui è stato dato l’ergastolo, ho fatto nove giorni di sciopero della fame. Sono stato lontano dai miei affetti, dai miei bimbi». (Philippe Versienti cronacaqui)