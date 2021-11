Covid, in Puglia forte aumento contagi: +17,8% in una settimana

Foggia, 11/11/2021 – (ansa) Nuovo importante aumento dei contagi Covid-19 in Puglia: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana dal 3 al 9 novembre c’è stato un incremento del 17,8% dei positivi al virus rispetto a sette giorni prima, parallelamente i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono saliti a 89. Nonostante un andamento in continua crescita da ormai quasi quattro settimane, resta sotto soglia di saturazione l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid sia in area Medica, 6% del totale, che nelle terapie intensive, 4% del totale. (ansa)