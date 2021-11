Emodialisi, Splendido: “Raccogliere grido di sofferenza dei pazienti”

Statoquotidiano.it, Foggia, 11 novembre 2021. “Tra i primi doveri delle istituzioni e della politica vi è non lasciare solo chi soffre.

E’ per questo che ho raccolto immediatamente il grido d’allarme dei foggiani costretti alla dialisi in totale solitudine, senza il necessario e fondamentale supporto psicologico, depositano già nella serata di ieri richiesta di audizione in Terza Commissione al direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia per capire intenzioni e volontà rispetto ad una carenza che a mio avviso va sanata nel più breve tempo possibile”. Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido.

“Va evidenziato che l’insufficienza renale cronica è una malattia di grande impatto sulla sanità pubblica. La perdita della funzione renale e della possibilità della minzione, l’inizio del trattamento dialitico, la “perdita” del proprio ruolo sociale, familiare, lavorativo, associate allo stato di dipendenza nei confronti della “macchina” per la dialisi, degli operatori e dei familiari, favoriscono la comparsa di problemi psicologici, anche di una certa gravità, che in misura diversa coinvolgono tutti i pazienti, compaiono precocemente, sono inevitabili e tendono a rimanere costanti nel tempo”.

“La presenza dello psicologo è importante per poter alleviare e accompagnare il paziente verso un’elaborazione e un’accettazione di alcuni vissuti e stati emotivi negativi e dal quale non riesce a liberarsi e che la dialisi ha fatto emergere. Si potrebbe, addirittura, pensare di proporre un percorso supportivo preventivo già in uno stadio pre-dialitico severo e che potrebbe portare di lì a poco al trovarsi “dipendente” dalla macchina della dialisi, a dei ritmi di vita differenti e difficili da accettare, che possono condurre ad uno stato ansioso e depressivo lieve ma anche, in alcuni casi, grave” conclude il consigliere regionale.