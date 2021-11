Foggia Calcio, 4 punti di penalizzazione e deferimento a Pintus e Canonico

Foggia, 11/11/2021 – (tuttocalciopuglia) Come un fulmine a ciel sereno, il Foggia perde posizioni in classifica, a tavolino. In giornata si è tenuta l’udienza relativa alla cessione, avvenuta in estate, della maggioranza delle quote della società rossonera da Maria Assunta Pintus a Nicola Canonico, nell’ambito della quale il Tribunale Federale Nazionale ha rilevato delle violazioni alle normative federali in materia di acquisizione di partecipazioni societarie. Pochi minuti fa è arrivato il dispositivo della decisione del TFN: quattro punti di penalizzazione nei confronti del Foggia, sei mesi di inibizione per Canonico e quattro per Pintus. (tuttocalciopuglia)