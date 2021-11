Foggia, Landella ricorre al Tar “per non veder bollata la città come ‘mafiosa’”

Foggia, 11/11/2021 – “A seguito delle richieste pervenute da parte di numerosi organi di stampa in merito al giudizio incardinato da parte del Dott. Landella, in qualità di ex Sindaco di Foggia, avverso il provvedimento di commissariamento del Comune, si intende trasmettere con il presente comunicato un’unica informazione.

Il dott. Landella ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio per l’impugnazione del D.P.R. del 6.8.2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 212 del 4.9.2021) con cui si è disposto, ai sensi dell’art. 143 d.lgs. 267 del 2000 (c.d. TUEL), il commissariamento del Comune di Foggia per il periodo di diciotto mesi, in conseguenza di ritenuti fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata.

Il ricorso è stato proposto al fine di sottoporre all’organo giurisdizionale competente una ricostruzione della vicenda che possa tener conto delle ragioni del dott. Landella il quale, non essendogli stata consentita la partecipazione in contraddittorio nel procedimento, ha potuto contestare i contenuti del provvedimento solo nella sede giurisdizionale.

L’interesse sotteso all’azione proposta non è la demolizione del provvedimento al fine di rispristinare il Consiglio Comunale decaduto bensì l’interesse morale a non veder “bollata” la città e la precedente amministrazione quale “mafiosa”, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce rilevanza all’interesse a ricorrere, quanto meno morale, degli amministratori del disciolto Consiglio Comunale per la tutela della loro immagine e reputazione.

Anche per tale ragione il ricorso è stato proposto senza richiesta cautelare, censurando il provvedimento per due motivi: per difetto dei presupposti di cui all’art. 143 d.lgs. 267/2000 ai fini dello scioglimento e per violazione del contraddittorio procedimentale.

Al momento non risulta fissata l’udienza di trattazione”.

Studio Legale Saverio Sticchi Damiani