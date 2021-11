Il manfredoniano Michelangelo Falcone al talent show di Canale 5 All Together Now

Manfredonia (Foggia), 11/11/2021 – (webboh) Michelangelo Falcone, aka Michelangelohwk, è un cantante tiktoker, che studia Economia e Commercio a Pisa (per gestire la sua carriera anche a livello manageriale). Il ventunenne di La Spezia attualmente è in gara nel talent show di Canale 5 All Together Now. Conosciamolo meglio.

Michelangelo inizia a prendere lezioni di chitarra quando aveva sei anni. Successivamente, grazie all’influenza di suo nonno (che da giovane cantava in un complesso) decide di studiare anche canto. Per questo le prime canzoni che ha imparato sono quelle di suo nonno.

Nonostante la sua giovane età Minchelangelo ha già avuto altre esperienze tv prima di All Together Now: nel 2018 ha partecipato a The Voice of Italy entrando a far parte del team di Francesco Renga (ora tra i giudici del programma di Canale 5); nel 2019 ha provato l’esperienza di Amici, ma il suo sogno si è infranto quando ha perso la sfida con Alessandro Casillo. Lo stesso anno ha pubblicato il singolo Domani sto meglio.

Il cantante è attivo su YouTube, su Instagram, ma è soprattutto su TikTok dove si esibisce coverizzando i grandi successi e i tormentoni italiani e internazionali o lanciando le sue canzoni, come il suo ultimo singolo Come nelle foto.

Altre curiosità su Michelangelohwk: è impegnato (sta insieme ad una ragazza, ma non usa la parola “fidanzato”, perché gli sembra un parolone, molto ufficiale); pratica pallanuoto da quando ha sei anni; il suo sogno è di esibirsi su un palco portando la sua musica e le sue canzoni; è originario di Manfredonia. (webboh)