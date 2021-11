Ischitella, 11 novembre 2021 – “Notizia triste, sia per le conseguenze che per la popolazione, ma non condivido che si etichetti il paese come violento”. Con queste parole don Francesco Agricola, sacerdote emerito della comunità di Ischitella, ha commentato la notizia dell’aggressione al giovane 18enne subita da un suo coetaneo poco più grande d’età, avvenuta due giorni fa nella piazza principale.

“Anche se siamo di fronte a giovani di età adulta – ha riferito – i genitori si devono sentire sempre responsabili”. Per Don Francesco i giovani devono avere l’opportunità di essere recuperati, non soltanto alla vita ma anche all’educazione della legalità. “Le associazione dovrebbero avere non soltanto il ruolo di educazione ma anche di recupero – ha tenuto a precisare – con spazi dedicati nei vari locali, come giochi gioco, cineforum. Non deve mancare il dialogo, includendo anche la presenza di uno psicologo”.

Ha detto la sua anche il primo cittadino, Carlo Guerra, rimarcando che “Ischitella è stato da sempre un paese molto tranquillo e l’episodio accaduto l’altra notte è del tutto sporadico. Il sindaco ha fatto sapere, inoltre, che sono state effettuate due richieste al Ministero dell’Interno per l’installazione di ulteriori videocamere nel paese, ma il ministero ha ritenuto che non necessarie data la tranquillità della cittadina.

Articolo di Valerio Agricola, a cura di Giuseppe Laganella e Vittorio Agricola.