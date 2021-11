Mafia, Klaus Davi realizzerà servizi d’inchiesta su faide a Foggia e Bari

Foggia, 11/11/2021 – (reggiotv) Il massmediologo Klaus Davi sarà a breve nelle zone calde di Napoli (Scampia, Caivano, Ponticelli), Caserta nonché a Foggia e Bari per dei documentari sui cruenti episodi di mafia che hanno colpito questi territori. Il giornalista italo-svizzero ha vinto diversi premi per la sua attività giornalistica come il premio Borsellino, il premio Livatino e il premio Penisola Sorrentina. Ora si misurerà con le nuove frontiere della criminalità organizzata. Tra i servizi di Davi premiati ci sono corti su varie famiglie di Mafia e ‘ndrangheta tra cui De Stefano, Piromalli, Pesce (https://www.youtube.com/watch?v=ocTtzukN1gc&ab_channel=KlausCondicio), Labate (https://www.youtube.com/watch?v=h8gZjjEKzws&ab_channel=KlausCondicio), Nirta , Strangio, Inzerillo a Palermo (https://www.youtube.com/watch?v=hHakvp_kzgU&ab_channel=KlausCondicio) e molti altri. È ospite della rubrica ‘Fatti e Misfatti – I fuorilegge’ che si occupa dei temi della legalità, curata dal direttore del TgCom24 Paolo Liguori. (reggiotv)