Progetto Popolare “Si cerca di influenzare il ballottaggio approfittando delle persone più svantaggiate”

Manfredonia (Foggia), 11/11/2021 – “La lista civica Progetto Popolare durante questa campagna elettorale non si è risparmiata, raccogliendo di fatto un consenso elettorale che la pone come quarta forza politica della città. E’ stata una campagna elettorale esaltante, dove i nostri candidati motivati e competenti hanno incontrato migliaia di elettori, prestando ascolto alle istanze più disparate e proponendo soluzioni concrete e sostenibili. E’ proprio a questi elettori che rivolgiamo il nostro ringraziamento per lo straordinario risultato raggiunto.

La nostra visione di città ha prevalso su quella delle altre coalizioni, infatti, il nostro candidato Sindaco Gaetano Prencipe è risultato il più suffragato tra coloro che si sono proposti. Abbiamo assistito da parte di alcuni ad un lancio di promesse insostenibili, ad una scarsa propensione al dialogo ed in particolar modo ad atteggiamenti discutibili che tendevano ad influenzare il voto.

Gli stessi atteggiamenti che registriamo in queste ultime ore da parte di chi vuole influenzare anche il voto del ballottaggio, approfittando della debolezza e della fragilità delle persone più svantaggiate. Ma questa gente non ha fatto i conti con noi, che abbiamo a cuore le sorti della nostra città, che scommettiamo sulla sua rinascita, che non miriamo a conquistare un posto in poltrona per soli interessi personali e che abbiamo una visione chiara del futuro di Manfredonia.

Amministrare la città non può essere solo un capriccio personale o peggio ancora uno sfizio da togliersi. No. Non può essere solo questo! Per amministrare la nostra città ci vuole molto di più: moderazione, competenza, capacità di ascolto, visione chiara, connessione stretta con la Regione Puglia, capacità di condivisione delle scelte con ogni cittadino e soprattutto bisogna avere le mani libere da altri interessi personali.

Per questi motivi, crediamo che Gaetano Prencipe possa essere la guida più stabile per il futuro della nostra città, un buon padre di famiglia che conosce bene la strada da percorrere per uscire da questo momento così difficile. Noi siamo già ripartiti con la campagna elettorale per il turno del ballottaggio che si terrà Domenica 21 Novembre, sappiamo che anche i nostri sostenitori lo stanno facendo perché vediamo crescere l’entusiasmo ogni giorno sempre di più.

Ora ci aspetta l’ultimo sforzo affinché il risultato positivo consegnatoci dalle urne domenica scorsa sancisca la meritata vittoria di Gaetano Prencipe a sindaco di Manfredonia. Stiamo per scrivere il futuro di Manfredonia, possiamo scegliere se affidarlo all’improvvisazione della coalizione di un centrodestra ancora una volta confuso e variopinto oppure se consegnarla nelle mani sicure di Gaetano Prencipe uomo di esperienza e di garanzia. 𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à, 𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗮 𝘃𝗼𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝘃𝗼𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗳𝗶𝗱𝘂𝗰𝗶𝗮 𝗚𝗔𝗘𝗧𝗔𝗡𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗣𝗘 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼!”