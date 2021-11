Tasso “Smentisco ogni mio coinvolgimento al ballottaggio di Manfredonia”

Manfredonia (Foggia), 11/11/2021 – “Notizie stampa e social hanno indicato, in maniera infondata, un mio coinvolgimento al ballottaggio a sostegno di uno dei candidati alla carica di sindaco di Manfredonia. Tutto ciò è gravemente falso e tendenzioso e non comprendo la fonte di tali notizie, dal momento che MAI ho diramato comunicati e dichiarazioni in tal senso.

I tempi per Manfredonia erano maturi per un cambiamento politico alla sua guida e la proposta “Progetto P.E.R. la Città” – presentata dalle liste AgiAMO e Sipontum collegate al sottoscritto, insieme a Manfredonia Nuova, a sostegno della candidata Giulia Fresca – andava in questo senso.

Una considerevole parte degli elettori ha dato fiducia a tale progetto, ma ciò non è bastato per accedere al secondo turno elettorale. Ringrazio quanti ci hanno sostenuto e, augurando buona fortuna alla nostra Città, ribadisco che non ho nessuna intenzione di prendere parte al ballottaggio tra i due candidati in lizza e non mi schiererò con alcuno di loro.

Continuerò ad occuparmi della mia attività parlamentare e ad interessarmi dei problemi del territorio, come ho fatto finora”.

Lo riporta il deputato di Manfredonia Antonio Tasso.