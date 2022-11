Energas Manfredonia: coalizione di governo della città richiede riunione urgente

Manfredonia (Fg), 11 novembre 2022 – La coalizione di governo del Comune di Manfredonia, in riferimento alle notizie di stampa circa la possibile realizzazione del deposito costiero di gpl di ENERGAS, ribadisce conferma la netta contrarietà al progetto, come deciso già con delibera di Consiglio Comunale numero 4 del 17 marzo 2022 e fa proprie le posizioni espresse da Sindaco Gianni Rotice e dall’on. Giandiego Gatta, diffuse a mezzo stampa in data odierna.

Altresì, si ribadisce la necessità del più ampio coinvolgimento di tutte le forze politiche e sociali della comunità al fine di manifestare in maniera concorde ed univoca ogni azione o iniziativa.

A tal fine si è richiesto al Presidente del consiglio di convocare una riunione urgente nella mattinata di sabato per decidere assieme ai capigruppo consiliari ogni iniziativa di opposizione e contrasto al progetto ENERGAS.

(FORZA ITALIA, STRADA FACENDO, IO VOTO GIANNI, FRATELLI D’ITALIA, UDC, CITTA’ PROTAGONISTA, E-885, LA MIA CITTA’)