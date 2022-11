Energas, On. Gatta: “Contrario oggi come ieri, sarò sempre dalla parte della mia terra”

Manfredonia (Fg), 11 novembre 2022 – Si riporta di seguito la nota dell’On. Giandiego Gatta di Forza Italia, riguardo alla questione Energas:

“Ero, sono e sarò sempre dalla parte della mia terra e, perciò, sempre sarò contrario alla allocazione del deposito di Gpl “Energas” a Manfredonia. In ordine a questa circostanza, annuncio già il mio voto contrario a qualunque provvedimento che preveda l’ubicazione di questo impianto nel territorio della Città da cui provengo e che, assieme a tutta la Capitanata, mi onoro di rappresentare alla Camera dei Deputati. Manfredonia ha già pagato un prezzo altissimo per l’ex Enichem, con un processo di bonifica del sottosuolo ancora in fase di stallo e di cui si sa sempre poco. Per non parlare poi dello pseudo processo di industrializzazione, fortemente voluto dagli antenati di chi oggi mi chiede “spiegazioni”, che ha lasciato macerie e feriti sul campo.

A quelli che oggi puntano il dito contro il governo e che si scoprono ambientalisti, però, vorrei porgere due domande: cosa hanno fatto in questi anni per il completamento delle bonifiche dell’ex Enichem? Hanno mai risposto alle nostre istanze finalizzate a farci conoscere lo stato delle operazioni di disinquinamento del golfo? Il sottoscritto e il suo partito, Forza Italia, hanno persino allestito gazebo e raccolto le firme per l’indizione del referendum consultivo sul deposito Gpl. Questa è cronaca e la mia posizione non cambia! Non accettiamo lezioni di coerenza da nessuno perché le nostre posizioni, che poggiano su basi solidissime, erano e sono le stesse: non darò mai il mio assenso a decisioni che feriscono, ledono e mortificano Manfredonia e la Capitanata”.