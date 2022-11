Foggia, Presidio del Libro “RivoltaPagina”: prosegue progetto “Homo Sapiens?”

Foggia, 11 novembre 2022 – Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti del nuovo Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, nell’ambito del progetto annuale dei Presidi dal titolo HomoSapiens?

Declinato sui temi della cura dell’altro, il percorso del Presidio di Foggia si occuperà adesso del disagio mentale, dopo aver già affrontato i temi della solidarietà nei confronti dei senza fissa dimora, con i Fratelli della Stazione, del sostegno delle donne operate al seno, con l’associazione Agata di Foggia e della solidarietà intergenerazionale con le associazioni Ifun e I semi, nell’ambito della settimana CoEduca organizzata da Edizioni del Rosone per riflettere sui temi pedagogici di stringente attualità.

Prossimo appuntamento sabato 26 novembre 2022, alle ore 16.30, presso la sede dl Ruolo Terapeutico, in via Fania 10, sempre a Foggia.

Interverrà Paolo Milone, psichiatra genovese, al suo esordio narrativo con L’arte di legare le persone, Einaudi 2021, dopo una vita trascorsa a lavorare prima in un Centro di Salute Mentale e poi in un reparto ospedaliero di Psichiatria d’urgenza.

Organizzato in una serie di riflessioni e ricordi narrati in brevi frammenti, il libro ripercorre la sua esperienza a contatto con la malattia mentale, invitando il lettore a interrogarsi anche sullo stigma sociale legato al disagio psichico.

“Impoetico è questo dolore, monotono, lento, insaziabile, sequestratore […] Noi ci occupiamo del dolore impoetico”, scrive Milone nel suo libro, che ripercorre anche il diverso rapporto della Psichiatria con la contenzione, prima e dopo la legge Basaglia

L’incontro con l’autore sarà anticipato da un Gruppo di Lettura, formato dai vari membri del Presidio, che riunisce attorno a sé le numerose associazioni elencate più avanti.

L’appuntamento del Gruppo di lettura è in programma giovedì 17 novembre, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, alle ore 17.30.

Scopo principale del Presidio, infatti, è quello di promuovere la lettura e di aggregare lettori e non lettori in maniera diffusa e consapevole.

Nato dalla sintesi delle esperienze di varie associazioni del territorio che hanno sottoscritto un patto di collaborazione con la Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, il Presidio è stato costituito la scorsa primavera da Aspin – Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze; I semi; I fratelli della Stazione; Agata; iFun; Louis Braille – Società Cooperativa Sociale ONLUS, Spazio Baol, Gruppo di lettura Viaggi tra le righe della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia. In questi primi mesi di attività, via via, il gruppo si è già allargato accogliendo altri lettori, tra cui il gruppo di lettura Foggia Legge dell’A.P.S. Parole Contrarie, il gruppo di lettura Un libro sul lettino della Scuola “Il Ruolo Terapeutico” e il gruppo di lettura del Centro clinico Ipsum.

