H.E.R. “Carriera Alias, condivisibile la iniziativa dell’IC ‘Giordani De Sanctis’ di Manfredonia”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 11 dicembre 2022. Organizzare una intervista non è cosa semplice, soprattutto quando a dover essere intervistata è la famosa ed ecclettica artista sipontina H.E.R., violinista e cantante di fama nazionale.

Come location ho scelto deliberatamente e come tributo alla sua gentilezza e professionalità, l’abitazione della mia “Home Chef” preferita, alias Rosa D’Ambrosio, con la quale per due anni abbiamo condotto la nota trasmissione culinaria “Cuore in cucina”. Questa volta, le chiesto di preparare un ricco aperitivo da gustare nel suo tempio, durante una distensiva chiacchierata con la nota cantante. Esperimento riuscitissimo, assolutamente da replicare.

Her è un vulcano in eruzione, carica di energia positiva, intelligente, ironica, critica e via dicendo.

Il suo esordio come cantautrice nel 1999, quando vince premio istituito dal settimanale “Musica” di Repubblica. Dal 2004 violinista stabile di Teresa De Sio e collaborazioni ed amicizia con tanti artisti famosi italiani tra cui il compianto Lucio Dalla. Ma veniamo alla intervista.

Tra un assaggio di frittelle di zucchine, crocchette di parmigiano fuso, frittata di zucchine, farratina in miniatura, salmone scottato al pepe rosa e calamaretto scottato su letto di pure, accompagnato da ottime bollicine, ripercorriamo la sua vita-carriera, costellata da successi e felicità ma anche periodo meno belli. Il riferimento naturalmente è al periodo adolescenziale, quando percepisce di trovarsi in un corpo maschile che non le appartiene, quindi il faticoso percorso che poi la porterà a cambiar sesso ed a diventare donna estrinsecando appieno la propria femminilità che da rappresentava la propria vera essenza.

Tanti i temi trattati, tra i più cari ad H.E.R, quello del razzismo nelle sua varie forme e la tutela dei diritti umani che l’hanno vista esibire in giro per l’Italia per Amnesty International.

“Condivisibile la iniziativa dell’istituto omnicomprensivo “Giordani De Sanctis” di Manfredonia, relativa alla istituzione della così detta “Carriera Alias”, strumento regolamentare, per realizzare una migliore inclusione nella scuola soprattutto in relazione a quelle situazione definite ‘fluid gender’, spesso sfocianti in situazioni ghettizzanti o di riprovevole bullismo”.

Un trentennio quasi di brillante carriera in giro per l’Italia, in compagnia del suo inseparabile violino elettrico per animare le piazze e teatri con grandi consensi di pubblico e critica. Insomma, tra risate ed ilarità varie tra cin cin ed assaggi, in un clima di assoluta spensieratezza, mi vedo naturalmente obbligato ad evidenziare che H.E.R. è, prima ancora di una grande artista, una grande persona, con una intelligenza e cultura sopraffina, un vero talento della nostra città.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 11 dicembre 2022