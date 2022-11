Lutto cittadino a Foggia per Luigi Ippolito e Andrea Nardelli

Statoquotidiano.it, 11 novembre 2022. La commissione straordinaria del Comune di Foggia ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si svolgeranno, in cattedrale, le esequie di Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, pilota e co-pilota morti nella tragedia dell’elicottero il 5 novembre scorso. La data non è stata ancora fissata, il decreto a firma dei commissari Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande “ritiene doverosa” la proclamazione del lutto cittadino “interpretando i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza alle famiglie colpite da una così drammatica perdita”.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Gonfalone della Città alla cerimonia funebre, accompagnato da una delegazione del Comune e l’esposizione della bandiera della Città di Foggia a mezz’asta nelle sedi comunali.

I commissari, nel ricordare le 7 vittime della sciagura, invitano I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e di rispetto, durante il rito delle esequie.