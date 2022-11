Manichino di Giorgia Meloni appeso a testa in giù: protesta shock

BOLOGNA, 11/11/2022 – Un manichino con le sembianze della premier Giorgia Meloni in tenuta militare appeso a testa in giù sotto le Due torri a Bologna. È il gesto shock dei collettivi Cua e Laboratorio Cybilla durante una manifestazione per le vie del centro storico.

“Tra poche settimane – dicono gli attivisti- per l’inaugurazione del Tecnopolo arriverà in città Giorgia Meloni ma non sarà mai la benvenuta a Bologna e da nessun’altra parte”. La reazione del sindaco Matteo Lepore: “Non solo condanno con fermezza, ma chiedo che i responsabili vengano identificati e che provvedimenti seri siano assunti dalle autorità competenti. Non ci può essere tolleranza, né comprensione”. Lo riporta Repubblica.