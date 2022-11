RdC, Emiliano: “Va bene modificarlo ma attaccarlo è un delirio”

FOGGIA, 11/11/2022 – «Il reddito di cittadinanza può essere modificato, ma attaccare questa misura è un delirio che potrebbe anche portarci a un’infrazione da parte dell’Unione europea». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione, a Bari, del Rendiconto sociale 2020-2021 Inps Puglia.

«Occorre un ammortizzatore universale, che esiste in tutti i Paesi avanzati», prosegue Emiliano. «Mi trovo spesso davanti, parlo delle trasmissioni televisive – aggiunge il governatore parlando più in generale del lavoro al Sud – a persone che hanno ruoli importantissimi che non hanno la minima cognizione di dove siano capitati. Non solo in questo governo, ma anche talvolta in quelli precedenti. Manca una visione complessiva». Lo riporta L’Edicola del Sud.