Valente: “Non è chiaro dove finisce Io Sono Partita Iva e comincia l’amministrazione comunale”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/11/2022 – “Ci tengo a dire in premessa che sono grata, da cittadina di Manfredonia, all’associazione Io Sono Partita Iva che da due anni si prodiga con iniziative varie per ridare slancio e vigore economico a questa città. Ciò che, però, non riesco a comprendere, è che da quando si è insediata un anno fa l’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Rotice non è chiaro dove finisce Io Sono Partita Iva e dove comincia l’amministrazione comunale. Gli eventi del carnevale estivo che, badiamo bene, a tutti gli effetti erano della Città di Manfredonia, tanto che la kermesse si è fregiata della denominazione di 68esima edizione del Carnevale di Manfredonia, sono stati ideati e richiesti da Partita Iva. Stesso discorso vale per le manifestazioni della festa patronale in onore di Maria SS. di Siponto, dove l’associazione Partita Iva pare abbia dato il proprio contributo in termini organizzativi (basti vedere gli annunci di work in progress sul proprio profilo social).

Ed eccoci arrivare all’installazione delle luminarie natalizie, che tanto in questi giorni hanno fatto discutere per via di una gigantesca riproduzione del Titanic nel fossato del castello che è stata bocciata dalla Soprintendenza e poi spostata in piazzale Maestri d’Ascia. Ebbene, chi si occupa al Comune di gestire le richieste dell’associazione Io Sono Partita Iva? Dov’è a livello amministrativo la cabina di regia degli eventi in riva al Golfo? L’associazione sembra quasi essersi sostituita all’ormai tramontata Agenzia del Turismo ed andare in totale autonomia. Certo, lo sforzo dei commercianti di Partita Iva è notevole e lodevole, ma con chi si interfacciano al Comune?

Fonte: io sono partita iva

Avrei voluto sottoporre queste domande direttamente al sindaco all’ultimo Consiglio comunale, ma non mi è stato permesso, poiché la questione non è stata ritenuta urgente, ma da giorni non si parla d’altro sulla stampa che del caso che ha riguardato le luminarie natalizie. Incredibile aver appreso che nessuno dal Comune abbia fatto presente a Io Sono Partita Iva che per le installazioni nel fossato del castello occorresse anche il parere della Soprintendenza, così com’è incredibile sapere che gli eventi organizzati durante l’estate in piazzale Maestri d’Ascia fossero privi di autorizzazioni per la sicurezza. Eppure il tutto si svolge palesemente sotto l’egida dell’amministrazione che, a quanto pare, se gli eventi vanno bene è tutto merito della politica, con sindaco, giunta, staff e consiglieri di maggioranza presenti ad ogni evento, ma quando qualcosa va storto l’amministrazione si avvolge nel silenzio più assoluto abbandonando l’associazione a se stessa e addirittura dando l’impressione che le colpe possano ricadere sulla minoranza consiliare.

In realtà, con una maggioranza così sprovveduta, a fare opposizione a volte non c’è nemmeno gusto, perché riescono a fare tutto da soli. Dall’esterno si percepisce comunque che tra amministrazione e Io Sono Partita Iva c’è un filo diretto ed è per questo che è doveroso capire dov’è la cabina di regia a livello comunale, perché non è possibile vengano commesse gaffes così eclatanti. E se per lo spostamento del Titanic e degli altri manufatti mi permetto di esprimere solidarietà all’associazione, che ha dovuto spendere tempo e soldi per riposizionarli altrove, per la dedica il giorno dell’accensione delle luminarie di una parata carnevalesca alle 7 vittime della tragedia dell’elicottero precipitato, mi sento di palesare il più assoluto dissenso.