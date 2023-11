Foggia ricorda le vittime di Viale Giotto (FOTO)

Foggia. Anche quest’anno si rinnovano il dolore e il cordoglio per le 67 vittime del crollo del palazzo in viale Giotto 120, il ricordo dei commoventi sforzi compiuti da decine e decine di volontari per strappare alla morte giovani vite, la straordinaria partecipazione al funerale celebrato nel padiglione 71 dell’Ente Fiera, il lunghissimo corteo che ha attraversato tutta la città ferita e distrutta da una tragedia che si sarebbe potuto e dovuto scongiurare, ma unita da un lutto vissuto come collettivo come mai era successo dal dopoguerra in poi.

ph enzo maizzi