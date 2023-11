Foggia, 11 novembre 2023

Perde il controllo e si schianta contro un palo. È successo poco fa su via Manfredonia a Foggia. Per cause ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto.

Il conducente di una SsangYong ha perso il controllo del proprio veicolo andandosi a schiantare contro un palo. Tre gli occupanti del veicolo tra cui una bambina di pochi anni che fortunatamente se la caveranno con lievi ferite. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.