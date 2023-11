Foggia, “sosta selvaggia” in centro: fioccano le multe

FOGGIA – Al fine di prevenire e contrastare le condotte non conformi al Codice della Strada, con particolare riferimento alla c.d. “sosta selvaggia” nella serata del 10 novembre 2023, sono stati intensificati i controlli ciò finalizzati.

L’attività ha riguardato in particolare le zone centrali della Città tra le quali Piazza Cesare Battisti, Via Dante, Corso Garibaldi, via Duomo, Piazza Martiri Triestini e piazza XX Settembre. Nell’occasione gli Operatori della Polizia locale hanno accertato decine di infrazioni relative a soste irregolari, ivi comprese quelle relative all’occupazione indebita di stalli riservati ai disabili, stalli rosa, nonché in area pedonale. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

F.TO IL COMANDANTE Dott. Romeo Delle Noci