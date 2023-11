Miss Italia: la foggiana Chiara Viscillo è Miss Eleganza 2023

FOGGIA – Chiara Viscillo è Miss Eleganza 2023. È nata a Foggia e compie 21 anni il 12 novembre. È alta 1,71, ha occhi verdi e capelli biondi. Frequenta il corso di laurea in Scienze Biologiche e lavora saltuariamente come modella e ragazza immagine. Spensierata e socievole, adora cucinare (per gli altri).

Dopo un ricovero in ospedale da bambina, durante il quale ha ricevuto assistenza e cure amorevoli, la Miss vorrebbe a sua volta aiutare le persone fino a fare di questo impegno il suo lavoro. Vorrebbe inoltre approfondire lo studio della microbiologia e della neurobiologia. Ma il suo pensiero è rivolto anche ai viaggi all’estero, che ritiene essere un grande arricchimento umano e culturale.