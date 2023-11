Roma, PD in piazza con la segretaria Schlein e i foggiani Episcopo e Conte

ROMA – Elly Schlein riporta il Pd in piazza. In corso la manifestazione nazionale (la prima della segretaria) di piazza del Popolo a Roma contro il governo della destra e per l’alternativa. Circa 50mila le persone presenti, secondo quanto riportano le fonti del partito.

Ci sono delegazioni delle opposizioni: Giuseppe Conte con esponenti M5S insieme a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. Accoglienza calorosa per Conte: «Io sono per il campo giusto e non per il campo largo. Siamo oggi qui per confermare il dialogo che abbiamo già avviato col Pd e per confermare tutto il nostro dissenso, forte, alle politiche del governo, a partire dalla manovra, che è una sciagura per il paese, nulla di nulla, solo mortificazioni» ha detto Conte, arrivando alla manifestazion. Dietro il palco, la segretaria Schlein e Conte si sono poi intrattenuti alcuni minuti a parlare.

La scaletta prevede sul palco solo Stefano Bonaccini, presidente del partito, e Schlein che chiuderà la manifestazione. Per il resto nessun politico ma solo personalità e storie della società civile dal medico alla sindacalista de La Perla in crisi, allo scrittore Maurizio De Giovanni e alla neosindaca di Foggia candidata dal campo “larghissimo” a Mamadou Kouassi, il mediatore senegalese che ha ispirato il film “Io capitano” di Matteo Garrone.

Lo riporta ilsole24ore.com.