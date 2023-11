Sanremo Giovani, un ragazzo del Foggiano tra gli 8 selezionati

FOGGIA – Ufficiale la lista degli 8 selezionati da Sanremo Giovani per la finale del 19 dicembre prossimo nella quale – assieme ai 4 che usciranno da Area Sanremo – si giocheranno tre posti per il Festival di Sanremo 2024.

Poche sorprese, anche se evidentemente con solo otto posti a disposizione qualche esclusione eccellente c’è. Fuori Kaze, la spokeperson dell’Eurovision 2023, non passano neanche Beatrice Quinta (ex X Factor), Cara e Alex Wyse (ex Amici). Ecco la lista ufficiale

bnkr44 – Effetti speciali (Puro srl)

Clara – Boulevard ( Warner)

Grenbaud – Mama (Universal)

Jacopo Sol – Cose che non sai (Universal)

Lor3n – Fiore d’inverno ( Musica è)

Santi Francesi – Occhi tristi (Sony)

Tancredi – Perle (Warner)

Vale LP – Stronza ( Sugar)

Jacopo Sol – Jacopo Porporino, nato a San Severo (Foggia), cresciuto ascoltando Pino Daniele e David Bowie, è esploso musicalmente nel 2022, quando si è trasferito a Milano. L’artista tacconta nelle sue canzoni la sua vita divisa tra la carriera universitaria e la sua grande passione per la musica. Anche per lui alcuni singoli all’attivo.

