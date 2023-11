Trinitapoli, rinnovato il direttivo di Azione: si punta alle elezioni amministrative del 2024

TRINITAPOLI (BAT) – Si è svolto venerdì 10 novembre, nella sala del locale il Sughero a Trinitapoli, l’incontro cittadino di Azione (il partito di Carlo Calenda), promosso dalla segreteria regionale per eleggere il nuovo direttivo locale. Alla presenza del consigliere regionale Ruggiero Mennea, e dei componenti della segreteria regionale, è stato nominato per acclamazione segretario della sezione del partito Luigi Catanzaro, con i membri del consiglio direttivo composto da: Michele Mastrodonato referente provinciale, Paolo Landriscina, Sergio Mastrodonato e Antonella Distaso.

Con il nuovo organigramma si punta alle elezioni amministrative del 2024, che vede impegnata la Città di Trinitapoli come unico Ente che andrà a votare nella provincia della Bat. ”Con la designazione del nuovo direttivo – commenta il neo segretario Catanzaro-il nostro partito entra nel vivo nel progetto politico per Trinitapoli, l’entusiasmo dei numerosi iscritti si tradurrà in un’azione di effettivo rilancio della politica cittadina nell’interesse collettivo e per una buona amministrazione”. Nel suo discorso politico il neo segretario ha rimarcato “chiediamo a tutti i cittadini di impegnarsi e di far parte di un percorso innovativo che di sicuro porterà a Trinitapoli importanti sviluppi a breve termine in molti campi dalla cultura all’imprenditoria, dal sociale al turismo”.

A cura di Michele Mininni