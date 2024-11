FOGGIA – Era già successo in passato col Liverpool, stavolta la situazione è più nostrana ma altrettanto fantasiosa.

Ma non è questo il punto.

Ezio Capuano, estroso tecnico fresco di addio al Foggia, viene quotato dai bookmaker – per la cronaca la giocata vale 100 volte la posta – come prossimo tecnico della Roma, l’ennesimo segno di come i social e non solo abbiano reso virale l’ex, tra le altre, di Taranto e Avellino sul grande palcoscenico.

Lo riporta tuttoc.com