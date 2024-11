Federico De Rosa ospite a Manfredonia, un’occasione di riflessione sull’autismo e l’inclusione scolastica

Sabato 16 novembre l’Istituto Comprensivo “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia si prepara ad accogliere Federico De Rosa, autore, divulgatore e voce autentica nel panorama della sensibilizzazione sull’autismo. La presenza di De Rosa rappresenta per docenti, studenti e la comunità un’opportunità rara e preziosa di approfondimento su un tema spesso oggetto di pregiudizi e fraintendimenti. Il suo contributo, basato su una personale e profonda esperienza, si propone come una guida verso una comprensione più autentica dell’autismo e della diversità.

L’incontro, rivolto principalmente alla comunità scolastica, intende stimolare una riflessione collettiva sul valore dell’inclusività, delineando percorsi per una scuola più accogliente e attenta alle esigenze di ciascuno studente. Federico De Rosa, che ha già conquistato l’attenzione nazionale per la sua capacità di trasmettere il proprio vissuto e abbattere barriere culturali, si farà interprete di una visione che va oltre i limiti delle convenzioni sociali.

L’appuntamento ha un significato profondo anche per l’intera cittadinanza. De Rosa, attraverso il suo racconto, offrirà una prospettiva nuova e arricchente, capace di far riflettere non solo chi opera all’interno della scuola, ma anche chi crede nel potere trasformativo della cultura inclusiva. Una diversità autentica, infatti, è una risorsa fondamentale per costruire un futuro più aperto, in cui ciascuno possa esprimersi e trovare il proprio spazio.

L’incontro con Federico De Rosa si prospetta come un evento memorabile per la comunità, destinato a lasciare una traccia duratura sul cammino di una società più giusta e consapevole.