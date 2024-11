Foggia, 11 novembre 2024 – Abitare la prossimità riscoprire la città, è questo il titolo del convegno promosso dall’Associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia che si terrà il 13 novembre alle ore 15.00 presso la Camera di Commercio di Foggia.

Interverranno: Paolo Testa, responsabile del settore Urbanisitica e del progetto Cities di Confcommercio Imprese per l’Italia, il vice presidente di Anci Puglia, Noè Andreano, l’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana del Comune di Foggia, Giuseppe Galasso e il presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Foggia, Francesco Faccilongo.

Perché la Confcommercio oggi parla di città? La risposta è molto semplice: le nostre città, come spesso afferma il presidente Carlo Sangalli, “sono disegnate dalle nostre attività economiche, dal commercio su area pubblica alla ristorazione, dai negozi storici alle imprese della cultura”. Pensare, quindi, le città senza la componente dell’economia prodotta dai negozi di prossimità significa disegnarle senza un player importante e necessario per la stessa tenuta sociale.

Le imprese di prossimità sono fattori irrinunciabili per l’identità di una città. I negozi e, in generale, le micro e piccole imprese indipendenti che si affacciano sulle strade, garantiscono certamente servizi di prossimità, ma anche opportunità di lavoro e di creazione d’impresa per i giovani, vitalità nei quartieri, senso di sicurezza per chi li abita.

“Da tempo pensavamo di organizzare un convegno su questo tema perché molto spesso ci si dimentica che le luci delle nostre città rimangono accese anche – e forse soprattutto – grazie alla presenza dei negozi e delle piccole imprese. Sono sicuro riscopriremo il loro valore con i nostri stimati relatori, e con la presentazione del progetto Cities di Confcommercio che propone le città come laboratori del cambiamento, piattaforme fisiche per sperimentare al meglio la collaborazione tra Amministrazioni e imprese”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.