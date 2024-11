Foggia, Viale Giotto: il procuratore: "La risposta giudiziaria non è stata all'altezza delle aspettative"

“Fare memoria non significa solo ricordare, ma rendere il ricordo vivo affinché eventi simili non accadano mai più.

Questa tragedia è una ferita profonda per tutta la città di Foggia, e anche per me, poiché la risposta giudiziaria non è stata all’altezza delle aspettative.

In questo caso specifico, le responsabilità accertate erano legate a persone che ormai non erano più in vita, e ciò portò a una rapida chiusura delle indagini,” ha dichiarato oggi il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, partecipando con le autorità locali alla cerimonia per la deposizione di una corona di fiori in memoria delle 67 vittime del crollo della palazzina di viale Giotto, avvenuto l’11 novembre 1999 e di cui oggi ricorre il 25° anniversario. Il cedimento dell’edificio, situato al civico 120 di viale Giotto, fu causato dalla scarsa qualità dei materiali utilizzati e da errori nei calcoli strutturali. Il progettista e il collaudatore sono scomparsi negli anni scorsi, mentre il costruttore perse la vita nello stesso crollo, poiché risiedeva nell’edificio.

“Il mio timore è che col passare del tempo il ricordo possa affievolirsi, e questo dobbiamo impedirlo,” ha proseguito Vaccaro. “Occorre che questa tragedia, oltre al docufilm *Civico 120* del regista foggiano Lorenzo Sepalone, sia ricordata anche attraverso la scrittura. È un dovere di testimonianza e memoria verso le generazioni future.”

“Per me è una data che non potrò mai dimenticare,” ha affermato una parente delle vittime. “Ogni anno mi sveglio prima e dopo le 3:12, l’ora esatta del crollo. Vorrei poter cambiare quella notte, ma non è possibile. Così non ci resta che mantenere vivo il ricordo e la memoria di chi non c’è più.”

Lo riporta Ansa.