Il Pane del Gargano per gustare una scarpetta della ciabatta foggiana a Venezia

Venezia, 11 novembre 2024 – La terza giornata del Festival “Il Pane da Leggere”, all’interno del FIET di Venezia, ha nuovamente consacrato il pane come assoluto protagonista, attraverso esposizioni di grande richiamo e momenti di cooking live che hanno esaltato le tradizioni culinarie pugliesi.

Una celebrazione che unisce la cultura del pane alla promozione turistica e gastronomica del territorio, valorizzando il patrimonio enogastronomico italiano.

Il pane è stato al centro delle dimostrazioni culinarie organizzate dalla Real Academy nella Sala Grigia, dove appassionati e visitatori hanno potuto scoprire i segreti di questa tradizione antica. Tra i momenti più apprezzati della giornata, lo Chef Nicola Russo ha presentato una rivisitazione originale della tradizione pugliese, utilizzando il pane del Gargano e quello Altamurano per realizzare una gustosa “Ciambotta” foggiana. La ricetta ha esaltato sapori autentici e ingredienti semplici, portando in scena una pietanza che celebra le radici contadine e il gusto sincero di una terra ricca di storia.

La giornata ha così confermato il Festival “Il Pane da Leggere” come un appuntamento imprescindibile per chi desidera riscoprire il valore del pane come simbolo di tradizione, innovazione e convivialità. Il FIET di Venezia si conferma il palcoscenico ideale per mettere in luce il legame tra cultura gastronomica e territorio, offrendo esperienze capaci di incantare i sensi e toccare il cuore di tutti i partecipanti.