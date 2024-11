Lago Film Fest si rinnova: Silvia Carobbio e Federica Pugliese nuove direttrici artistiche

Lago Film Fest, il rinomato festival indipendente di cinema di ricerca, presenta le nuove direttrici artistiche Silvia Carobbio e Federica Pugliese, che guideranno il programma e la visione cinematografica del festival. Il team di selezione è già all’opera e attende cortometraggi da tutto il mondo per l’edizione 2025, pronta a scoprire e valorizzare i nuovi talenti del cinema.

Con la guida di Carobbio e Pugliese, Lago Film Fest conferma la propria vocazione di festival accessibile e indipendente. Per i registi interessati, inviare un film è facile e immediato: basta iscriversi su lagofest.org in soli tre minuti, senza registrazione. Una novità pensata per sostenere e semplificare l’accesso al festival, mantenendo l’inclusività come priorità.

Conosciamo meglio la nuova direzione artistica

Federica Pugliese, basata a Londra, è una professionista del cinema che ha lavorato in programmazione, marketing, festival e distribuzione. Con una laurea all’Università di Edimburgo e anni di esperienza come programmatrice e responsabile marketing per sale cinematografiche del Regno Unito, attualmente si occupa di distribuzione e marketing per Sovereign Film Distribution. Federica ha iniziato la sua collaborazione con Lago Film Fest nel 2014 ed è tornata nel 2020 come parte del team di programmazione.

Silvia Carobbio, programmatrice e distributrice con base a Milano, ha studiato sceneggiatura alla Luchino Visconti di Milano e alla Scuola Holden di Torino. Ha esperienza nei reparti di sviluppo e produzione con Kino Produzioni e Stefilm International, e ha guidato la programmazione del Cinema Troisi di Roma. Oggi coordina editorialmente la piattaforma Zalab View e lavora come programmatrice per il Pordenone Docs Fest.

Il team che sta costruendo il futuro di Lago Film Fest

Lago Film Fest è il frutto di una visione nata vent’anni fa grazie a Viviana Carlet, oggi alla guida di Piattaforma Lago insieme a Carlo Migotto. Morena Faverin, entrata nel team nel 2014, quest’anno affiancherà Carlo e Viviana nella direzione generale, proseguendo il lavoro che ha contribuito a rendere il festival un riferimento culturale. Al loro fianco c’è anche Emiliano Bernardi, Presidente della Pro Loco di Revine Lago, tra i primi a credere nel progetto e a sostenere la sua crescita.

Nevio De Conti ed Elena Carnio coordinano tutta la produzione del festival, affrontando ogni sfida con dedizione e instancabile energia, qualunque sia il meteo. Milena Lamendola, audience development manager dal 2023, sta portando nuove strategie per avvicinare il pubblico al festival e viceversa, favorendo un’esperienza che abbracci il più vasto numero di spettatori. Infine, Anna Chiara Carlet lavora per rendere il festival sempre più accessibile e inclusivo su ogni livello, curando anche il benessere dell’intero staff.

Carlo Migotto e Viviana Carlet direttori generali di Piattaforma Lago, commentano: “Queste sono le persone che stanno immaginando il futuro di Lago Film Fest, supportate da un team di folli e visionari. Non vediamo l’ora che arrivi luglio 2025. Ringraziamo anche Alessandro Del Re, co-direttore artistico delle ultime quattro edizioni del festival, a cui auguriamo il meglio nella sua nuova avventura in Mubi Italia.”

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info@piattaformalago.org.