Manfredonia Calcio, si continua con Panarelli? I tifosi sognano il ritorno di Baratto

Grande delusione a Manfredonia dopo l’ennesima sconfitta dei biancazzurri, stavolta in casa contro il Gravina. I tifosi invocano le dimissioni del ds Livio Scuotto e dell’allenatore Luigi Panarelli, arrivato in città da poco più di un mese, ma senza ottenere i risultati sperati (un punto in 6 partite). I sipontini sono ora penultimi a 5 punti, davanti al Brindisi ma i salentini partivano con una penalizzazione di -12, ora sono a -4. L’incubo di una retrocessione in Eccellenza comincia a farsi largo.

È dunque opportuno continuare con Panarelli? Serve urgentemente un cambio di rotta anche alla luce delle prossime partite assai complicate contro Ischia in trasferta e contro la corazzata Casarano al Miramare. La tifoseria sembra assolutamente contraria alla permanenza dell’attuale tecnico e sogna un grande ritorno, quello di Giovanni Baratto, allenatore sanguigno, amato dalla piazza, già in riva al golfo nel 2017-2018. Baratto potrebbe riportare manfredonianità e senso di appartenenza. Iconica la foto della sua esultanza sotto la curva dopo la storica vittoria a Cava de’ Tirreni dove i delfini tolsero l’imbattibilità alla Cavese.

Di recente il tecnico 55enne ha ottenuto risultati di rilievo in giro per lo Stivale. Due anni a San Luca in Calabria in serie D con una salvezza insperata all’ultima giornata. Alla Turris, invece, ha sfiorato la vittoria della D raggiungendo i playoff in un girone di ferro. Ed ora potrebbe ripartire dalla “sua” Manfredonia. La piazza lo spera.