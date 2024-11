Manfredonia: inaugurato il presidio di Libera

Ieri la città di Manfredonia ha segnato una tappa cruciale nella sua lotta per la legalità e la giustizia con l’inaugurazione del Presidio di Libera, intitolato ai migranti vittime del caporalato, scomparsi tragicamente nell’incidente del 6 agosto 2018. Una giornata dal forte valore simbolico che riaccende la speranza e l’impegno collettivo contro la criminalità organizzata.

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha sottolineato l’importanza della cerimonia per la comunità locale e per l’intera amministrazione comunale. “Non posso che essere contento, da primo cittadino, di questa presenza significativa non solo per la nostra amministrazione, ma soprattutto per la comunità”, ha dichiarato il sindaco, circondato da cittadini, attivisti e rappresentanti delle istituzioni.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Procuratore Ludovico Vaccaro, che nel suo intervento ha affrontato con fermezza la realtà del fenomeno mafioso nella zona. “A Manfredonia la mafia c’è,” ha affermato Vaccaro, “ma non siamo tutti mafiosi, anzi siamo in tanti, come questa sera, a dire che dobbiamo ridare dignità, fare rumore ed essere un ‘Noi’ contrapposto a chi pensava di avere in pugno la nostra città.” Parole potenti che hanno trovato eco tra i presenti, accendendo un sentimento di coesione e lotta condivisa.

L’evento ha visto la partecipazione anche del Vescovo P. Franco e di Federica Bianchi, i quali hanno offerto testimonianze personali e appoggio all’iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal sindaco a tutti coloro che hanno contribuito alla nascita del presidio: “Grazie al Procuratore Ludovico Vaccaro, al nostro Vescovo P. Franco e a Federica Bianchi per il sostegno e la loro testimonianza. C’è aria di primavera.”

Il sindaco La Marca ha concluso con un augurio alla nuova struttura di Libera e alla sua rappresentante territoriale, Anna Padoin: “Buon cammino Presidio di Libera e buon lavoro ad Anna Padoin e a tutto il gruppo che saprà darci coraggio e esserci accanto per una comunità più giusta e solidale.”

L’inaugurazione del presidio rappresenta un chiaro segnale di rinascita e di lotta collettiva contro il sopruso e lo sfruttamento.