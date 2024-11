MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – “Non ci faremo trascinare dai dinosauri della politica montanara nell’arena della bassa politica che ha caratterizzato le loro carriere e che ha portato la nostra città nel baratro negli anni addietro, per questo ignoriamo le loro bugie e gli sproloqui, tuttavia ogni tanto va ricordato di chi stiamo parlando e del loro modo di agire quando hanno occupato gli scranni più alti della città.

Oggi il sodalizio Ciliberti-Troiano che per decenni li ha visti contrapposti persino nelle aule di tribunale regge solo per tentare di scalfire con infinite falsità una nuova generazione di amministratori che con un modo diverso di fare politica sta riportando Monte Sant’Angelo agli antichi splendori senza dover per forza eliminare politicamente (e non solo) il proprio avversario.

Basterebbe ricordare le condizioni della nostra città nel 2017 quando Pierpaolo d’Arienzo fu eletto per la prima volta sindaco, per poi essere riconfermato nel 2022. È forse questo il motivo delle tonnellate di odio e falsità?

Bisogna farsene una ragione quando ľelettorato sceglie e soprattutto quando ľelettorato con messaggi inequivocabili ti manda a casa.

Comprendiamo che è difficile digerire quando la tua stessa maggioranza ti manda a casa perché ti ritiene inadeguato firmando lo scioglimento del consiglio comunale davanti ad un notaio o quando la tua coalizione preferisce non candidarti, giustamente, perché sei inviso all’intera città, ma dopo anni queste spiacevoli esperienze vanno metabolizzate altrimenti si vive male.

Non si può scaricare la rabbia su imprese, professionisti, associazioni e singoli cittadini; significa non voler bene alla città e dare nettamente ľimpressione che le questioni personali sono alla base del proprio modo di fare.

Comprendiamo che ľapproccio alla politica di Troiano e del suo delfino Ciliberti sia quello da prima repubblica, ma attribuire agli altri le proprie malefatte non funziona.

D’altronde se uno è ricordato in città per aver svenduto il territorio per qualche “incaricuccio” personale e ľaltro è ricordato come il peggior sindaco di tutti i tempi un motivo ci sarà!

Comprendiamo che loro hanno vissuto la politica quando la trasparenza era una chimera e non esisteva ľalbo online. Tutto si poteva nascondere ed era semplice barare ma oggi non è più così, tutto avviene alla luce del sole, tutti gli atti sono pubblici e facilmente consultabili (anche quelli che non vedete dell’associazione di “volontariato” del consigliere).

In effetti, come è ormai noto, le centinaia di esposti anonimi non hanno sortito alcun effetto.

Nonostante tutta la comprensione non capiremo mai invece la rabbia e ľacredine che ci mettono contro ragazzi cresciuti in politica due generazioni dopo e che per un breve periodo della vita (sbagliando) hanno anche creduto in loro.

Affronteremo questa esperienza con il sorriso e con la stessa energia positiva fino all’ultimo giorno così come abbiamo fatto in questi 7 anni e le vostre menzogne, la vostra rabbia ed il tentativo di eliminarci politicamente non cambieranno il nostro modo di agire”.

Lo riporta Progetto Comune con d’Arienzo Sindaco.