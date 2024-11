Siete pronti? Parte domani, alle ore 19, al Bar Fiore di Manfredonia il programma “Regali di Natale“. SORPRESONE IN ARRIVO PER TUTTI!! SEGUITECI IN DIRETTA DALLE ORE 19.00!!

Manca pochissimo alla partenza del nuovo programma di Natale di Stato Quotidiano, scritto e diretto da Vincenzo Moccia, condotto da Mattia Gelsomino, con riprese e montaggio di Daniele Catalano.

Lunedì alle ore 19 tutti sintonizzati su Stato Quotidiano saremo in diretta dal meraviglioso BAR FIORE.

Quest’anno i regali li facciamo noi, tantissimi premi e divertimento per tutti.

Cosa stai aspettando, hai voglia di divertirti e vincere dei premi?

Partecipa anche tu, manda subito un e-mail a segreteria@statoquotidiano.it.

Elenco Regali e benefattori

Lucidatura Auto – Autocarrozzeria Facciorusso – Manfredonia

Maglioncino Telamira – AG STORE di Alessandro Gravinese – via Campanile 40 – Manfredonia

Bracciale Pandora – Paradiso Gioielli – Corso Manfredi 162 – 164 – Manfredonia

Portachiavi SPRAYGROUND – Paglione – corso Manfredi, 219 – Manfredonia

Aperitivo per due persone – Bar Stella di Giordano G. – corso Manfredi 248 – Manfredonia

Stellina di Natale (GRAPPA) – PARADISE CAFFE DI La Torre Maria – via Scaloria, 141 – Manfredonia

Macchina per cioccolatini Howel – MEGAD ingrosso materiale elettrico – via B. D’Onofrio, 66 – Manfredonia Buono Regalo di 50€ – Proposta Legend – corso Manfredi, 202 – Manfredonia

Due Aperitivi completi – MOVIDA – Porto Turistico (lato est) Manfredonia

Tutina sportiva – Body Art – via Primo Maggio – Manfredonia

Tutina sportiva – FRALP – Centro sportivo Scaloria

Panettone con crema di manna della Sicilia – Re Manfredi – via del Porto Manfredonia

Passito di Pantelleria – Re Manfredi – pizzeria ristorante in via del Porto – Manfredonia

Panettone Bramanthe “UPanetton” – Pasticceria Bramanthe –via dell’Arcangelo – Manfredonia

Colazioni per 4 persone – Bar Gelateria Bamarà – corso Manfredi – piazza del Popolo Manfredonia

Macchina Caffè Illy y 3.3 – Bar Fiore – via Scaloria – Manfredonia

Articoli personalizzati, realizzati su richiesta – IN Imprinting – via dell’Arcangelo 7 – Manfredonia Consumazioni colazioni complete al Bar BAMARA’ di Giuseppe Prencipe – c.so Manfredi – Manfredonia

etc.