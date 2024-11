Strepitoso successo del cantautore sipontino, Alessandro Di Lascia al concorso Proscenium di Assisi

Strepitoso successo, il 26 ottobre 2024, del cantautore sipontino Alessandro Di Lascia al concorso “Proscenium” di Assisi con ben due prestigiosissimi premi: quello della Critica SIAE, assegnatogli da una qualificatissima giuria, composta dal grande critico e famoso storico del Festival di San Remo, Marino Bartoletti, anche autore di celebri pubblicazioni sulla Storia della Musica, affiancato dal celebre scopritore di talenti, Claudio Cecchetto, e dal produttore discografico Alessandro Bracci, noto manager di artisti ed ex direttore interregionale della SIAE di Roma. E ancora a fare parte della Giuria: il compositore e storico paroliere, Beppe Dalia, Elia Munda autore, il cantautore Pietro Romitelli, e Frate Alessandro Bustenghi. Il Di Lascia si è visto assegnare anche l’ ambito Premio della Giuria Popolare, sparsa in ogni dove ad esprimere le proprie preferenze, di cui il bravissimo cantautore ne ha raccolte moltissime. E poi ad accompagnare gli artisti in gara, c’era l’ orchestra “Proscenium“, diretta egregiamente dal noto Maestro Paolo Ciacci. Insomma, un palcoscenico d’eccellenza, con esibizioni di alto livello, dove l’ estroso, innovativo cantautore, Alessandro Di Lascia, nipote d’Arte del suo celebre nonno, Vincenzo Di Lascia, dal quale, così pare, abbia preso e attinto quella sorgente di lungimiranza introspettiva dell’ intuizione creativa, quella, a ben vedere, come dell’ Argo mitologico, che guarda, con molti occhi, le profondità più inesplorate, e le riporta alla luce in maniera difforme, a incanto fuggitivo, nella più pura accezione, tal che a vago disincanto.

Un azzardato “far di parole” nel testo, brano, così, in ermetico discorsivo, dialogante in Idea, meritatamente vincitore di Premi assai significativamente lusinghieri (Critica SIAE e Gran Premio della Giuria Popolare), che proiettano Alessandro nel panorama del Cantautorato di Qualità, e anche oltre, per la testualità, apparentemente ermetica, e se lo è, e lo è per certi versi, ne fa di Alessandro un innovativo, voiyer di ideali, adombrati in storie polisemantiche in quel suo verseggiare discorsivo, che, a rileggerlo, rimanda a sensi e significati di stalli e di voli, in esegesi di fantasie epifaniche.

E così la canzone del Di Lascia, vincitrice di ben due premi notevoli, dal titolo “Piove” (Rumore non fa) si visualizza disegnata in ermeneutica teatrilizzata in dialogo esistenziale fra l’ autore e la “Bella Donna”, identificata in non altro che non sia la Libertà, in dichiarazioni a sentimenti diversi, eppure tanto eguali nell’ essenza ludica dell’ esistenza.

Così, di maniera che Essere e Libertà, seppure in continuo lasciarsi e sempre rincorrersi, sono come pioggia a non fare rumore, e a riconoscersi, fra screzi e bronci, esser fatti della stessa inquieta materia.

Libertà ed Essere a soffrire, a fare finzioni simulate, e dispettucci, e riconoscersi nella mutevole inquietudine, come a tragicommedia di amanti in peripezie, volteggianti in perimetri non ben oltre definiti. In buona sinottica, essenza testuale del Di Lascia, vi è allegoria di Amore e Libertà nella perenne conflittualità combattente, sfociante nell’ ironica, allegra, atarassica ricezione in ambivalenze esistenziali, trionfanti nel picchiettio silente della pioggia, che prorompe, anche se taciuto, ad onta di tutti i lacci, nel grido liberatorio di Libertà, aleggiante al di sopra, sol che si abbia forza ottimistica, animo e coraggio a pragmatismo, in assoluto desiderio liberatorio, coglierla e riconoscerla in quel suo continuo circolare fra gli inciampi. Ma Libertà è inno gioioso, che vola deflagrante nel testo del Di Lascia, spirito straniante, che vive altra realtà, che si origina da quotidianità affondate nelle banalità, che il cantautore riporta in altra nuova luce interpretativa, illuminandole di risvolti ribelli, sfocianti in combinatorie idealistiche, che conducono al grido, nel canto di Libertà, icona simbolica, necessaria ed importante della proposta creativa, che Natura ci impone.

Testo, pertanto, questo di Alessandro, polisemantico di sfide e scoperte, veleggianti all’incontrario, e pervenire a suggestioni ideali, piroettanti silenziose, come pioggia, che non fa rumore, e si issa vociante, per sonore affinità, ad un liberatorio grido di autonomia da lacci e sotterfugi vincolanti, che ne rannuvolano l’ indipendenza nella sua autenticità paradigmatica.

Così, i ritmi e le sonorità, altalenanti ne scandiscono tambureggianti, in convergenza testuale musicale, la genesi rivelatrice di scoperte, non solo timbriche, ma anche di accordi, che seguono una parabola ondeggiante delle note, seguire, poi, queste, la melodiosamente graffiante, travolgente vocalità di Alessandro Di Lascia, che, in estrosa, simbiotica padronanza di scena, le volteggia a piacimento di andature piroettanti nella sua originale inventiva roccheggiante in quei pentagrammi dalle note, suadentemente alate, a spiccare voli interpretativamente liberatori. E così melodiose sonorità, tenute trotterellanti, e sempre però tambureggianti, per la grandiosa estensione di ugola, e di padronanza di ritmi e di toni e di armonie, sboccano nelle moderne geografie musicali di Alessandro, in quel suo “disinnamorarsi” delle attuali convenzionalità, per intraprendere percorsi artistici, depurati in quel silenzioso piovere, che non fa rumore, ma che per il Nostro altro non è che un Grido di Libertà, che si fa strada tacente, per poi disegnarsi liberatrice nel suo stupendo, in crescendo, travolgimento canoro musicale.

Quello del certamente talentuoso cantautore, Alessandro Di Lascia, che traccia percorsi a sinergie di grandiosa, artistica originalità, ben riconosciuta con due premi assai importanti: quello della Critica SIAE, e quello della Giuria Popolare. Davvero tantissima roba per Alessandro, considerato l’altissimo valore delle qualificatissime Giurie, di cui sopra menzioniamo.