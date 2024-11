Taylor Mega al Centro Commerciale Gargano il 24 Novembre

Il Centro Commerciale Gargano festeggia il suo 19° anniversario con un evento speciale: domenica 24 novembre, dalle ore 17:30, la nota influencer e modella Taylor Mega sarà ospite d’onore per celebrare l’importante traguardo. L’appuntamento include il tradizionale taglio della torta gigante e un programma ricco di attività pensate per coinvolgere l’intera famiglia.

Per l’occasione, il Centro Commerciale Gargano ha organizzato una giornata di festa che andrà incontro ai gusti di ogni età. I bambini potranno divertirsi con un’animazione dedicata che prevede Ballon Art, sessioni di trucco per bambini (truccabimbi), e una mascotte che promette di incantare e intrattenere tutti i presenti. L’evento si preannuncia un mix di allegria e spensieratezza per grandi e piccoli.

Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, è una figura molto seguita sui social media, nota non solo per la sua carriera di modella e influencer, ma anche per il carattere sopra le righe e le scelte di vita spesso al centro del dibattito pubblico. La sua popolarità ha iniziato a crescere quando, giovanissima, ha debuttato sui social network. La svolta è arrivata nel 2019 con la partecipazione al reality show *L’Isola dei Famosi*, che le ha permesso di raggiungere un vasto pubblico, consolidando il suo successo.

L’evento rappresenta un’opportunità per il Centro Commerciale Gargano, il più grande del territorio, di ribadire il suo ruolo come punto di riferimento per lo shopping e lo svago, capace di richiamare visitatori da tutta la regione e oltre. Il 19° anniversario segna non solo un traguardo importante, ma anche un momento di festa aperto a tutti, con un ospite d’eccezione che aggiungerà quel tocco di glamour che non mancherà di attrarre curiosi e appassionati. Un appuntamento da non perdere, dunque, per chi desidera festeggiare il compleanno del Centro Commerciale Gargano insieme a una delle personalità più seguite e chiacchierate del momento.